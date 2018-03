Autozulieferer: Knorr-Bremse gibt sich bei Haldex geschlagen

Zur Zukunft der Beteiligung von Knorr-Bremse an Haldex äußerte sich Deller ausweichend. Der Münchener Konzern besitzt 14,9 Prozent an den Schweden. „Hinsichtlich unserer Beteiligung an Haldex werden wir als verantwortungsbewusster Aktionär auftreten und alle unsere Optionen im besten Interesse des Unternehmens und von Knorr-Bremse nutzen“, sagte Deller.