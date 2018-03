Autozulieferer : Leoni hebt die Dividende kräftig an

FrankfurtDer Nürnberger Autozulieferer Leoni will die Dividende nach einem Gewinnsprung fast verdreifachen. Für das abgelaufene Jahr sollten 1,40 Euro je Aktie ausgeschüttet werden, teilte der Kabel-Spezialist am Dienstag in Frankfurt mit. Ein Jahr zuvor hatte Leoni die Dividende in der Krise auf 50 Cent halbiert.