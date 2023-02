Autozulieferer: Leoni mit knappem Gewinn – aber nur vor hohen Sanierungslasten

Der angeschlagene Autozulieferer Leoni hat 2022 einen knappen operativen Gewinn vor Sondereffekten erzielt – in dem aber erwartete Wertberichtigungen durch die Sanierung noch nicht enthalten sind. Bei einem in etwa stabilen Umsatz von rund 5,1 Milliarden Euro sei der Betriebsgewinn (Ebit) vor Sondereffekten auf rund elf (Vorjahr 130) Millionen Euro gesunken, teilte der fränkische Kabelspezialist am Freitag nach Börsenschluss mit.