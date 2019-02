 Autozulieferer: Leoni streicht Dividende und kappt Mittelfrist-Ziele

Der neue Vorstandschef Aldo Kamper nannte das Ergebnis für 2018 „sehr enttäuschend und inakzeptabel“. Die Probleme seien viel gravierender als bisher zu sehen sei, weshalb er mit einem Maßnahmenpaket gegensteuern werde. Vor allem im neuen Kabelbaum- Werk in Mexiko läuft es nicht rund. „In den nächsten Monaten werden wir uns darauf konzentrieren, das Unternehmen zu stabilisieren.“ Einzelheiten will Kamper am 19. März nennen.