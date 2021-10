Autozulieferer: Leoni verkauft Kabel-Geschäft für Industrie für 450 Mio Euro

Der Nürnberger Autozulieferer Leoni hat einen Käufer für sein Geschäft mit Kabeln für industrielle Anwendungen gefunden. Der Geschäftsbereich Leoni Industrial Solutions soll für rund 450 Millionen Euro einschließlich Schulden an den US-Konkurrenten BizLink gehen, wie das Unternehmen in der Nacht zum Freitag mitteilte. Der Aufsichtsrat von BizLink muss noch zustimmen. Der Bereich erwirtschaftete 2020 einen Umsatz von 430 Millionen Euro, gut ein Zehntel des Konzernumsatzes. BizLink mit Sitz im kalifornischen Silicon Valley ist an der Börse in Taipeh gelistet und wird dort mit gut einer Milliarde US-Dollar bewertet.