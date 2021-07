Der Autozulieferer Bosch will sich von drei Gießerei-Standorten in Hessen trennen. Es werde geprüft, die Fertigung von Komponenten für Bremsen zu verkaufen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Betroffen wären die Buderus Guss GmbH in Breidenbach und Ludwigshütte sowie die Robert Bosch Lollar Guss GmbH.