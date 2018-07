Autozulieferer: Neue Halberg Guss willigt in Schlichtung ein

FrankfurtBeim Autozulieferer Neue Halberg Guss (NHG) haben sich Gewerkschaft und Management auf eine Schlichtung geeinigt. Man akzeptiere den von der IG Metall benannten Arbeitsrichter Lothar Jordan aus Mannheim als Schlichter, sagte ein Sprecher des Unternehmens am Donnerstag auf Anfrage. Die IG Metall hatte angekündigt, in diesem Fall den seit sechs Wochen laufenden Streik in den Werken Saarbrücken und Leipzig ab Montag auszusetzen.