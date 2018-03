Autozulieferer: Norma macht erstmals einen Milliarden-Umsatz

Norma-Chef Bernd Kleinhens zeigte sich für die Zukunft optimistisch. „Dank unserer Investitionen in Forschung und Entwicklung, Werke, Testlabore und Systeme weltweit sind wir auch für zukünftiges Wachstum gut gerüstet”, sagte Kleinhens, der zum Jahreswechsel die Konzernführung übernommen hatte. Einen Ausblick für 2018 will der Manager, der zuvor für Forschung und Entwicklung sowie Marketing und Vertrieb zuständig war, bei Vorlage der endgültigen Zahlen am 21. März geben. Norma stellt über 35.000 Produkte her, die Kunden in 100 Ländern in Autos, Flugzeuge und Landmaschinen einbauen. Die Erzeugnisse kommen aber auch in Produktionsanlagen für die Pharma- und Biotech-Industrie zum Einsatz.