Autozulieferer: Schaeffler baut sich seine eigene Wasserstoffanlage

Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler setzt für seine künftige Energieversorgung auf Wasserstoff und will sich dafür zusammen mit einem Partner seine eigene Anlage auf dem Werksgelände in Herzogenaurach bauen. Das Unternehmen habe mit dem französischen Wasserstoffproduzenten Lhyfe eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet, teilte Schaeffler am Freitag mit.