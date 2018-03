Autozulieferer: Schaeffler-Eigentümerfamilie will Vorzugsaktien halten

MünchenDie Eigentümerfamilie des Autozulieferers Schaeffler will ihre börsennotierten Vorzugsaktien mindestens zwei Jahre lang nicht verkaufen. Nach Gesprächen von Mehrheitseigentümer Georg Schaeffler mit Investoren in Frankfurt, London und New York habe die Familienholding IHO ihre Haltefrist für die 166 Millionen Papiere von einem auf zwei Jahre verlängert, teilte Schaeffler am Montag mit.