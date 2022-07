Autozulieferer: Schaeffler-Holding stockt Anteil an Vitesco auf

Die Familie Schaeffler stockt ihren Anteil am Regensburger Autozulieferer Vitesco auf. Die Familienholding IHO kaufte rund 1,6 Millionen Vitesco-Aktien, teilte das Unternehmen am Montag mit. Sie erhöhe damit ihren Anteil auf 39,99 Prozent von 35,98 Prozent. Zusammen mit den Anteilen der IHO Beteiligungs GmbH komme die Familie auf 49,99 Prozent an Vitesco.