Autozulieferer: Schaeffler legt Angebot für Vitesco vor – 91 Euro je Aktie

Schaeffler will sich zunächst die Mehrheit an Vitesco sichern. Weil die Eigentümerfamilie Schaeffler über ihre Holding schon jetzt knapp 50 Prozent an Vitesco hält und sich weitere Anteile über Optionen gesichert hat, gilt es als sicher, dass dieser Teil der Übernahme über die Bühne geht. Letztlich könnten dann alle verbleibenden Vitesco-Aktien in Schaeffler-Aktien getauscht werden. Für diesen Schritt ist eine Mehrheit von 75 Prozent der Vitesco-Aktien bei der Hauptversammlung nötig.