Autozulieferer: So will Schaeffler Kurzarbeit vermeiden

München Der von der Autokrise gebeutelte Zulieferer Schaeffler will mit punktuellen Werksferien Kurzarbeit und Entlassungen vermeiden. „Man beginnt mit einigen Schließtagen“, sagte Vorstandschef Klaus Rosenfeld am Dienstag in einer Telefonkonferenz zur Erläuterung der Quartalsbilanz. Im Gespräch mit den Arbeitnehmervertretern würden auf diese Weise Werk für Werk Überstunden und Urlaubstage abgebaut. Dies habe Vorrang vor „aggressiveren Maßnahmen wie Kurzarbeit“, sagte Rosenfeld.