Autozulieferer: Verkauft Schaeffler sein Russland-Geschäft?

Dabei habe er damit geworben, dass die Schaeffler-Teile in Fahrzeugen der GAZ-Gruppe zum Einsatz kommen könnten, auch in Modellen, die vom Militär für den Transport von Truppen und schwerem Gerät eingesetzt würden. Schaeffler bestätigte dem „Spiegel“, dass ein Vertrag mit PromAvtoKonsalt unterzeichnet worden sei. Am Freitag war das Unternehmen zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.