Autozulieferer: Vitesco erwartet noch bis Jahresende Lieferengpässe bei Halbleitern

Vitesco setzt auf den Ausbau der Elektromobilität und will das Geschäft mit Verbrennertechnologie nach und nach auslaufen lassen. Er gehe davon aus, dass sich der Wandel in der Autobranche in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts weiter beschleunige, sagte Wolf. Entsprechend könnte auch in den Jahren nach 2025/26 der Abschied aus der nicht mehr zum Kerngeschäft zählenden Verbrennertechnologie schneller kommen als bislang angenommen.