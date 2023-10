Autozulieferer: Vitesco richtet Sonderausschuss zu Schaeffler-Übernahme ein

Der Regensburger Autozulieferer Vitesco will die Übernahmeofferte von Schaeffler von einem Sonderausschuss des Aufsichtsrats prüfen lassen. In dem Gremium seien ausschließlich Aufsichtsratsmitglieder vertreten, die nicht auch im Schaeffler-Aufsichtsrat säßen, teilte Vitesco am Dienstag mit.