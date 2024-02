Autozulieferer Vor Vitesco-Übernahme: Familie Schaeffler gibt Macht ab

Die Dividende für das abgelaufene Jahr wird voraussichtlich zum letzten Mal getrennt für Stamm- und Vorzugsaktionäre von Schaeffler festgelegt. Rosenfeld kündigte an, die Dividende bei 45 Cent je Aktie für die Vorzugsaktien stabil zu halten. Die Familie Schaeffler enthält für jede Stammaktie wie üblich einen Cent weniger, also 44 Cent. Schaeffler schütte damit rund 50 Prozent des Gewinns aus, sagte Rosenfeld. Die Dividende liegt am oberen Ende der angepeilten Ausschüttungsquote von 30 bis 50 Prozent. Künftig wolle Schaeffler 40 bis 60 Prozent ausschütten, kündigte er an.