Autozulieferer: Webasto erzielt Milliardenumsatz in China

Am Mittwoch will das Unternehmen ein neues Werk in Guangzhou eröffnen, und „nächstes Jahr werden wir unsere 11. Dach-Fabrik in China bauen“, sagte Engelmann. Im vergangenen Jahr habe Webasto in China 6,2 Millionen Dächer für deutsche, koreanische, japanische, amerikanische und chinesische Autobauer produziert. „Wir sind immer nah bei den Kunden, weil die Dächer groß und die Transporte teuer sind. Auch unsere Zulieferer sind fast immer vor Ort.“