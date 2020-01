Autozulieferer Webasto schließt Zentrale wegen Virusgefahr

Nach der Infektion von vier Webasto-Mitarbeitern mit dem Coronavirus hat der Autozulieferer die Konzernzentrale samt Entwicklungs- und Testzentrum für Dächer in Stockdorf bei München geschlossen. Aber „Stand heute läuft der Betrieb an allen anderen Standorten in Deutschland normal weiter“, sagte eine Sprecherin am Mittwoch.