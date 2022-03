Autozulieferer: Wechsel im Conti-Aufsichtsrat: Maria-Elisabeth Schaeffler zieht sich zurück

Für die 80-Jährige soll Dorothea von Boxberg, die Vorstandschefin von Lufthansa Cargo, in das Gremium gewählt werden, wie am Mittwoch aus der Einladung des Dax-Konzerns aus Hannover zur Hauptversammlung am 29. April hervorging. Schaeffler-Thumann gehört dem Conti-Aufsichtsrat seit April 2009 an.