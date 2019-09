Autozulieferer: ZF Friedrichshafen befürchtet anhaltende schwache Autokonjunktur über die nächsten Jahre

„Das Brexit-Theater der letzten Wochen kann uns noch alles Mögliche liefern, sowohl in die positive als auch in die negative Richtung.“ Hinzu kämen die Zollstreitigkeiten zwischen den großen Volkswirtschaften China und USA. Im Normalfall bleibe die Beruhigung des Marktes nun erstmal so stehen. „Aber ich würde auch nicht überrascht sein, wenn es eben doch noch auch schwieriger wird, wenn sich an diesen beiden Fronten was tut“, sagte der Konzernchef weiter.