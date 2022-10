Autozulieferer: ZF Friedrichshafen gliedert Airbag-Sparte aus – Teilverkauf möglich

Der Autozulieferer ZF Friedrichshafen will seine Airbag- und Sicherheitsgurt-Sparte ausgliedern und damit auf einen möglichen Teilverkauf vorbereiten. Die Entscheidung sei Ergebnis einer kontinuierlichen Überprüfung des ZF-Portfolios, teilte das Stiftungsunternehmen am Mittwoch in Friedrichshafen mit. Sie solle „neue strategische Handlungsoptionen für das Geschäft mit Insassenschutzsystemen eröffnen“.