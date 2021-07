Autozulieferer: ZF Friedrichshafen legt beim Umsatz deutlich zu und bleibt optimistisch

Der Autozulieferer ZF Friedrichshafen hat trotz Chip-Knappheit und gestiegener Kosten die Rückkehr in die schwarzen Zahlen geschafft und dabei das Vorkrisenniveau übertroffen. „Wir haben von der wirtschaftlichen Erholung unserer Branche in vielen Märkten profitiert und erfreuliche Abschlüsse gemacht zum Beispiel in der E-Mobilität und bei Fahrerassistenzsystemen“, sagte Vorstandschef Wolf-Henning Scheider am Donnerstag. „Das erste Halbjahr war in Summe für ZF positiv, wenngleich einige unerwartete und signifikante Unwägbarkeiten einer noch günstigeren Entwicklung im Wege standen.“