Autozulieferer: ZF will in Deutschland investieren – aber nur bei sinkenden Kosten

Der zweitgrößte deutsche Autozulieferer ZF Friedrichshafen stellt Investitionen in seine deutschen Standorte in Aussicht – aber nur bei sinkenden Kosten. „Wir sind bereit, kräftig in Deutschland zu investieren, wenn die Rahmenbedingungen stimmen und wir hier unsere Kostenbasis verbessern“, erklärte ZF-Chef Holger Klein am Donnerstag.