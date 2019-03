Autozulieferer: Zulieferer Conti besetzt zentralen Posten für Konzernumbau

FrankfurtDer Autozulieferer Continental treibt seinen Konzernumbau mit strategischen Personalwechseln innerhalb des Unternehmens voran. Conti-Vorstandsmitglied Nikolai Setzer werde zum 1. April in die „Automotive Group“ wechseln, teilte der Dax-Konzern mit Sitz in Hannover am Donnerstag mit. Der 47-Jährige werde als Sprecher des neu geschaffenen „Automotive Boards“ für die einheitliche Ausrichtung der Geschäftspolitik in diesem Bereich verantwortlich sein. Seine bisherigen Aufgaben als Leiter der Reifen-Division und des Konzern-Einkaufs übernehme das neu berufene Vorstandsmitglied Christian Kötz. Der 48-Jährige war bisher Chef der Nutzfahrzeugreifen-Sparte.