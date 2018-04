Bahntechnik: Siemens-Chef Kaeser kündigt vor Zug-Fusion gute Quartalszahlen an

HannoverDie Bahntechnik-Sparte von Siemens steht nach den Worten von Vorstandschef Joe Kaeser vor der geplanten Fusion mit der französischen Alstom gut da. „Wir haben ein hervorragendes Mobility-Geschäft. Das hat man ja in den Zahlen des vorletzten Quartals gesehen“, sagte Kaeser am Montag am Rande der Hannover Messe der Nachrichtenagentur Reuters. „Ich gebe jetzt kein Geheimnis preis, wenn ich sage, dass ich mich sehr gefreut habe, die Mobility-Zahlen des zweiten Quartals zu sehen.“