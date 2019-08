Bain/Carlyle vs. AMS AMS gibt neues höheres Angebot für Osram ab

Der österreichische Sensor-Chip-Hersteller AMS will die beiden Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle ausstechen und den angeschlagenen Münchner Lichttechnik-Konzern Osram für bis zu 4,3 Milliarden Euro übernehmen. Das Unternehmen aus Premstätten bei Graz stellte am Sonntagabend ein Kaufangebot über 38,50 Euro je Aktie für Osram in Aussicht. Das wären zehn Prozent mehr als die laufende Offerte von Bain und Carlyle, hinter die sich auch der Osram-Vorstand um Olaf Berlien gestellt hatte. An ihm hängt es, ob AMS überhaupt zum Zug kommen kann. Denn dazu müsste er ein Stillhalteabkommen aufheben, das die Österreicher für einen Blick in die Bücher vereinbart hatten und das ihnen eigentlich für zwölf Monate ein Angebot verbietet.