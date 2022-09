„Bald hat es sich ausgedieselt“ Gehört dem Wasserstoffzug die Zukunft?

Auf dem Testgelände in NRW fährt Siemens Mobility den Zug das erste Mal für die Öffentlichkeit probe. In dem Zug ist es genauso leise wie in herkömmlichen Elektrozügen. Der „Mireo plus H“ beschleunigt auf bis zu 160 Kilometer pro Stunde. Ab 2024 soll der Zug in Baden-Württemberg zum Einsatz kommen. Stolz ist man bei Siemens vor allem auf die hohe Leistungsfähigkeit des Elektromotors in Kombination mit der Brennstoffzelle. Bei Bremsvorgängen werde die Batterie wieder aufgeladen. Bei der Energieeffizienz schaffe Siemens „einen fantastischen Wert“, sagt Markus Bertrams, Standort-Leiter des Prüfzentrums. Wahrscheinlich sei sogar eine Reichweite von 1000 Kilometern möglich. Im Hintergrund heißt es bei den Münchenern: Konkurrent Alstom sei zwar früher dran gewesen. Aber Siemens baue die Wasserstoffzüge „der zweiten Generation“ in Serie, sprich: die besseren Züge.