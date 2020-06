Also warum rennt die Regierung ins Biotechcasino und setzt Steuergelder auf Zahl? Ein ähnliches Verhalten kennt man sonst nur von Bürgermeistern, die sich mit Spaßbädern ein Denkmal setzen und am Ende die Kommune ruinieren. Altmaiers Verwandlung zum Risikokapitalgeber ist der fatale Reflex der Wirtschaftspatrioten, mit einem populären Bekenntnis zu Heimat und Krisenprophylaxe eine ruinöse Staatswirtschaft zu legitimieren. Seit Längerem schwärmen sie in stiller Bewunderung für Peking und Paris von einer invasiven Industriepolitik. Nun bereitet Corona den Boden dafür.