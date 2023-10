BASF „Ein Verkauf von Wintershall Anfang 2024 ist sehr realistisch“

Dass es nun mit einem Verkauf von Wintershall klappt, hält Markus Mayer, langjähriger BASF-Kenner und Leiter Aktienresearch bei der Baader Bank für „sehr realistisch“, die Gespräch seien weit fortgeschritten: „Anfang 2024 wird es so weit sein.“ Als wahrscheinlichste Kandidaten gelten Mayer zufolge die französische Konzern Totalenergies sowie die norwegische Gesellschaft Equinor. Sechs bis acht Milliarden Euro soll Wintershall einbringen. Vor Jahren lagen die Schätzungen noch höher. Da wurde Wintershall von Analysten auf bis zu 25 Milliarden Euro taxiert.



Dass der Wert so massiv gesunken ist, hängt vor allem mit dem für Wintershall einst so wichtigen Russland-Geschäft zusammen. Wintershall förderte in Sibirien, kooperierte mit Gazprom und pflegte gute Beziehungen zu Putins Kadern. Kurz: Durch den Ukraine-Krieg bekam der Öl- und Gasförderer ein massives Problem und musste Milliarden abschreiben. Anfang dieses Jahres kündigte Wintershall den Rückzug aus Russland an.