BASF im Gewinntief „Wir verzeichneten eine geringe Nachfrage aus den wichtigsten Abnehmerbranchen”

Die Rahmenbedingungen in Europa würden zwar immer schwieriger, sagte Konzernchef Martin Brudermüller. Das Unternehmen werde aber auch weiter nicht nur in China und den USA, sondern auch in Europa investieren. Es gebe daher auch keine Verlagerungen in der BASF. Die geplanten Schließungen in Europa seien unabhängig von anderen Märkten.



Das Ludwigshafener Unternehmen hatte Mitte Juli bereits vorläufige Quartalszahlen veröffentlicht. BASF litt im zweiten Quartal unter einer schwachen Nachfrage und niedrigeren Preisen, konnte im Agrargeschäft aber Preissteigerungen durchsetzen. Dort hielt sich der Ergebnisrückgang mit einem Minus von gut vier Prozent noch in Grenzen, während etwa das Geschäft mit Basischemikalien ein gut 76 Prozent niedrigeres Ergebnis verzeichnete. Insgesamt brach das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) um 57 Prozent auf rund eine Milliarde Euro ein, der Umsatz schrumpfte um fast ein Viertel auf 17,3 Milliarden. Der Nettogewinn brach von gut zwei Milliarden Euro im Vorjahr auf 499 Millionen Euro ein.