BASF Passt auf Eure Topfrauen auf!

Statt weibliche Talente zu entwickeln, herrscht in Dax-Vorständen und -Aufsichtsräten häufig Aktionismus vor. Da werden dann – vor allem für das Personalressort – schnell Frauen von außen geheuert, die bis dato keine vergleichbaren Führungsaufgaben haben und gleich mal zwei, drei Karrierestufen überspringen. Selbst wenn ihre Kompetenz ausreichen sollte, mangelt es ihnen im neuen Topjob an Kredibilität, an internem Netzwerk, an interner Akzeptanz, an Branchen-Knowhow. Also an fast allem.