BASF schließt TDI-Anlage in Ludwigshafen „Covestro wird von der Entscheidung der BASF ganz sicher profitieren“

Treffen Feuchtigkeit und Sauerstoff über einen langen Zeitraum auf Stahl, entsteht Rost. Zu besichtigen ist das an jeder Fahrradkette, besonders eindrucksvoll aber an einem Industrieareal direkt am Rhein in Ludwigshafen. Bereits seit 1865 produziert der Chemiekonzern BASF hier, einige Anlagen gibt es bereit seit dieser Zeit. Und so dominiert auf dem Areal eine Farbe: Rostrot. Eine Anlage aber glänzt noch silbern in der Sonne: Die Fabrik zur Herstellung der Chemikalie TDI, aus der vor allem Weichschäume zur Produktion von Matratzen entstehen. BASF nahm die Anlage im Jahr 2015 in Betrieb – in Chemiefabrik-Jahren ist sie also nagelneu.