BASF-Tochter Wie Wintershall Dea dem russischen Fluch entrinnen will

Und so versucht Wintershall Dea, sich nach und nach zu entgiften, dem russischen Fluch, der so lange ein Segen war, zu entrinnen. Unter den denkbar ungünstigen Bedingungen, die Putins Angriffskrieg mit sich gebracht hat, ist Wintershall Dea finanziell in einer denkbar günstigen Position. Noch hat Mehren zwar die Fondgesellschaft Letter One des russischen Oligarchen Michail Fridman als Eigentümer im Nacken. Aber auch die dürfte ein Interesse daran haben, dass der Konzern sich vor allem nach Norwegen orientiert – oder nach Lateinamerika. Argentinien ist nach Norwegen nun das zweitwichtigste Gas-Förderland in Mehrens Portfolio. Mehren hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vor wenigen Wochen auch bei dessen Reise nach Argentinien als Teil der Wirtschaftsdelegation begleitet.