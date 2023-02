BASF-Tochter Wie Wintershall Dea dem russischen Fluch entrinnen will

In diesen Tagen, darauf verwies Mehren, solle im Rahmen des CCS-Testprojekts Greensand in der dänischen Nordsee mit der ersten testweisen CO2-Lagerung begonnen werden. Paul Smith, Wintershall Deas Finanzchef, sagte am Mittwochvormittag, man verstehe die nächsten zwei, drei Jahre als „positioning period“, also als Zeit, in der es darum gehe, sich in diesem neuen Markt und Geschäftsfeld zu positionieren. So weit, so grün, oder besser, so weit, so blau.