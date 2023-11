BASF-Tochter Wintershall Dea Kostet diese Russland-Connection den deutschen Staat Milliarden?

Das Verständnis der Öffentlichkeit für die Forderungen dürfte dennoch eher begrenzt ausfallen. Schließlich räumte Wintershall schon Anfang 2022 ein, dass sich Geld auf russischen Geschäftskonten nicht mehr einfach nach Deutschland transferieren lasse. Trotzdem förderte das Unternehmen monatelang weiter Gas in Russland und zahlte Steuern in dem Land, das Krieg gegen die Ukraine führt. „Dass Wintershall Dea jetzt offensichtlich prüft, Bundesgarantien in Anspruch zu nehmen, ist an Dreistigkeit kaum zu überbieten“, schrieb Sonja Meister von der Klimaschutzorganisation Urgewald Anfang des Jahres auf der Webseite des Verbands.