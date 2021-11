BASF-Vorstandschef Martin Brudermüller „Kein vergleichbares Chemieunternehmen ist konsequenter“

Künftig will BASF die Gesamtwerte aller Kohlenoxid-Emissionen je Produkt („Fußabdruck“) seinen Kunden zur Verfügung stellen. Das Projekt hat in der Chemieindustrie Vorbildcharakter.



Zudem wird jedes der rund 45.000 BASF-Produkte vom Konzern nach seiner Umweltverträglichkeit bewertet. Die Sparte für nachhaltige Produkte soll 2021 rund 28 Prozent zum Umsatz beitragen – vor zwei Jahren waren es erst 15 Prozent.



Für sein Engagement bekommt Brudermüller sogar etwas Lob von Greenpeace. So sagt Jonas Ott, Klimaexperte bei Greenpeace: „Manche Top-Manager in den Konzernen haben schon verstanden, dass sie jetzt aufgrund der Erderhitzung und des politischen Drucks der EU handeln müssen. Es ist auf jeden Fall gut, dass BASF sich in diese Richtung bewegt.“



