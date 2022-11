Batteriehersteller Bei Varta ist der Akku leer

Erst ein gutes Jahr ist es her, dass der Batteriehersteller Varta am Standort im bayrischen Nördlingen stolz ein neues Werk zur Fertigung von kleinen Lithium-Ionen-Batterien eröffnete. 15.000 Quadratmeter mehr auf zwei Stockwerken, und dabei sollte es längst nicht bleiben. Varta stellte sich auf Wachstum ein. „Wir befinden uns in einem Technologiewettbewerb. Wer vorne mit dabei sein will, muss immer neue und immer bessere Batterien präsentieren“, sagte der damalige Vorstandschef Herbert Schein damals. Doch es kam anders. Nicht nur, dass Schein nicht mehr an der Spitze des Unternehmens steht. In der Fabrik wird es ab dem 1. Dezember sehr oft dunkel und leer bleiben.