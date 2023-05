Batteriehersteller Darum baut Northvolt seine Gigafabrik nun doch in Deutschland

Nun werden zwei Fabriken gebaut – eine in Nordamerika, in den USA oder Kanada – und eine in Heide. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte am Freitag zuerst gemeldet, dass Northvolt nun plane, zwei Fabriken parallel zu bauen. Das sei eine „klare Möglichkeit“, zitierte die Nachrichtenagentur einen Unternehmenssprecher. Als Standorte würden Deutschland, die USA und Kanada in Betracht kommen. Am Vormittag wurde das Festhalten am Standort Heide bestätigt.