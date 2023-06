Batteriehersteller Stellenabbau: Varta setzt auf Freiwilligenprogramm

30. Juni 2023 , aktualisiert 30. Juni 2023, 15:24 Uhr

Besonders bei Batterien für kabellose Kopfhörer fallen für den Batteriehersteller derzeit Umsätze weg. Bild: Bild: dpa

Der mit sinkenden Umsätzen kämpfende Batteriehersteller kündigte im Mai an, weltweit 800 Vollzeitstellen zu streichen. Auch an einem deutschen Standort will Varta nun Jobs abbauen.