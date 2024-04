Batteriehersteller Varta steckt tief in der Krise – Sanierung greift zu kurz

Der schwäbische Batteriehersteller Varta steckt tief in der Krise. Die erst vor gut einem Jahr mit den Banken und Mehrheitsaktionär Michael Tojner vereinbarte Sanierung greife zu kurz, um wie geplant bis Ende 2026 „auf einen profitablen Wachstumskurs zurückzukehren“, räumte Varta am Donnerstagabend in Ellwangen ein.