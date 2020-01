Batteriehersteller Varta wehrt sich gegen mutmaßliche Patentverletzungen

Der Batteriehersteller Varta geht in mehreren Fällen gegen mutmaßliche Patentverstöße chinesischer Unternehmen vor. „Wir haben sofort Abmahnungen an die wichtigen Handelskanäle gegeben“, sagte eine Sprecherin. „Wir werden auf keinen Fall solch grobe Patentverletzungen akzeptieren.“ Sollten die betroffenen Hersteller nach Fristende nicht umgehend reagieren, werde Varta entsprechende einstweilige Verfügungen erwirken, so die Sprecherin weiter.