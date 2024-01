Batterien Schneller, höher, weiter – ohne China

So gibt es noch einiges an Verbesserungspotenzial am Pluspol, der Kathode. Während Natron Energy aus den USA oder Northvolt mit Preußisch Blau (oder Preußisch Weiß, je nachdem, ob man das Material im geladenen oder entladenen Zustand meint) arbeiten, setzen andere auf Metalloxide oder Vanadium-Phosphate. „Auch der Elektrolyt, der die geladenen Natrium-Teilchen vom Plus- zum Minuspol und zurück transportiert, müsste noch optimiert werden“, sagt Batterieforscher Fichtner, und der Elektrolyt hat wiederum Einfluss darauf, welches Kathodenmaterial seine Vorteile am besten ausspielen kann. Das sei generell aber eine wünschenswerte Gemengelage bei Technologien in diesem Reifestadium, so Fichtner: „Das zeigt, dass es noch viel zu forschen, aber auch viel Potenzial für teils drastische Verbesserungen gibt.“ Derzeit kämen aus den Laboren „fast wöchentlich neue, bessere Materialien für die Natrium-Ionen-Zelle“, erzählt Fichtner.