Batterieproduktion So hängt China den Westen bei den High-Tech-Rohstoffen ab

Während die sogenannten „seltenen Erden“ wie zum Großteil in China selbst abgebaut werden, sind Lithium und Kobalt zwar vor allem in Afrika und Lateinamerika vorhanden. Doch es sind vorrangig chinesische Unternehmen, die sich dort die wertvollen Metalle sichern. Laut einer Studie der OECD sind acht der 14 größten Kobaltminen in der Demokratischen Republik Kongo in chinesischer Hand.



Auch in Australien und Chile, den beiden weltweit größten Lithiumproduzenten, beteiligen sich chinesische Firmen am Abbau. Außerdem besitzt China eigene Vorkommen. Die Folge: China hat 2020 insgesamt 38 neue Batteriefabriken bauen können, die EU dagegen nur zwei und die USA drei.