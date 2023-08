Bau-Hilfspaket Die Baubranche braucht nicht mehr Subventionen, sondern mehr Freiheiten

Die strukturellen Probleme in der Bauwirtschaft jedoch sind grundsätzlicherer Natur, liegen neben den überbordenden Vorschriften vor allem in der mangelnden Produktivität: In der Baubranche verharrte die Wertschöpfung je Arbeitsstunde zwischen 2000 und 2017 bei circa 25 Euro. In der Gesamtindustrie stieg sie derweil jährlich um durchschnittlich ein Prozent auf schließlich 42,50 Euro – 65 Prozent über dem Wert der Baubranche. So rechnete es eine gewisse Klara Geywitz im Februar im Bundestag vor. Wie recht sie hatte.



