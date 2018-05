Bauboom: Bau mit weniger Bestellungen im Quartal trotz vieler Aufträge

In nominaler Rechnung allerdings steht ein Plus von 6,8 Prozent zu Buche, was den herrschenden Bauboom bestätigt. Die Auftragseingänge im Bauhauptgewerbe bei Betrieben mit mindestens 20 Beschäftigten lagen im März nominal bei rund 7,1 Milliarden Euro. Das waren zwar 3,3 Prozent weniger als vor Jahresfrist, aber es war für einen März der zweithöchste Wert seit 1996.