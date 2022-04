Baubranche Baufirmen leiden verstärkt unter Materialmangel – Preise steigen

Die deutschen Baufirmen klagen auch als Folge des russisches Einmarsches in die Ukraine zunehmend über Materialmangel. Im Hochbau meldeten im März 37,2 Prozent Knappheiten bei Baustoffen, nach 23,5 Prozent im Februar, wie das Münchner Ifo-Institut am Freitag zu seiner monatlichen Unternehmensumfrage mitteilte. Auch im Tiefbau verschlechterte sich die Lage merklich: Hier leiden inzwischen 31,5 Prozent der Betriebe unter Lieferengpässen. Im Vormonat lag der Anteil noch bei 17,5 Prozent. „Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat zu einer hohen Unsicherheit mit Blick auf die Lieferketten geführt“, sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. „Die Materialpreise für viele Rohstoffe schwanken in Folge des Krieges deutlich stärker.