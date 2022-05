Baubranche Strabag-Vorstand warnt: Einem Drittel der deutschen Straßenbaustellen droht der Stillstand

Ein Stopp russischer Öl-Lieferungen an die PCK Raffinerie im brandenburgischen Schwedt hätte möglicherweise extreme Folgen für laufenden Straßenbauprojekte in Deutschland. Schwedt „produziert ein Drittel des in Deutschland für den Straßenbau benötigten Bitumens, nämlich 1,3 von 4 Millionen Tonnen“, sagte Peter Hübner, Strabag-Vorstand und Präsident des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie, der WirtschaftsWoche. Falle das weg, weil Schwedt keinen Ersatz für das russische Öl bekommt, könnten nur noch zwei von drei Baustellen mit Bitumen versorgt werden.