Bauchemie: Sika vollzieht Übernahme von MBCC

Voraussetzung für die Genehmigung des Deals durch die Wettbewerbsbehörden war der Verkauf des MBCC-Geschäfts mit chemischen Zusatzmitteln in den USA, Kanada, Europa, Großbritannien, Australien und Neuseeland. Der Integrationsprozess beginne sofort. Sika erwarte bis 2026 jährliche Synergien in Höhe von 160 bis 180 Millionen Franken. Für 2023 peilt der Konzern einen Umsatz von mehr als zwölf Milliarden Franken an.