Baukonzern: Finanzaufsicht Bafin will zwei Hochtief-Abschlüsse genau prüfen

Die Finanzaufsicht Bafin hat den Verdacht, dass Deutschlands größter Baukonzern Hochtief in seinen Abschlüssen für die Jahre 2020 und 2021 gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen hat. Die Behörde ordnete deshalb eine Prüfung der Rechnungslegung zweier Konzernabschlüsse und zweier Konzernlageberichte an, wie sie am Donnerstag mitteilte. Ein Hochtief-Sprecher sagte, die Entscheidung habe keine Auswirkungen auf die Bilanzen des Konzerns.